Doping-Affäre vor Olympia beigelegt

„Es gibt nichts in der Akte – die vollständig ist –, das darauf schließen lässt, dass die WADA die 23 Schwimmer, deren TMZ-Test (Trimetazidin, Anm. d. Red.) positiv ausfiel, in irgendeiner Weise bevorzugte“, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht Cottiers.