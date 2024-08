Boccia: Raguwaran schreibt Geschichte

Anita Raguwaran hat als erste deutsche Boccia-Spielerin überhaupt ein Spiel bei den Paralympischen Spielen gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich in ihrem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag mit 7:2 gegen Carla Oliveira aus Portugal durch und darf damit weiter vom Einzug in die nächste Runde träumen. Zuvor hatte Raguwaran noch ihr Auftaktduell 0:6 gegen die Ungarin Alexandra Szabo verloren. Aus den vier Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Spielerinnen das Viertelfinale.