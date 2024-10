Hurrikan Milton verwüstet Stadion

SID 10.10.2024 • 13:46 Uhr Das Dach des Tropicana Fields ist vollständig zerstört. Weitere Sportteams in Florida sind betroffen.

Der Hurrikan Milton hat schwere Schäden am Baseball-Stadion der Tampa Bay Rays verursacht und stellt die Sportteams in Florida vor große Herausforderungen. Beim Tropicana Field ist insbesondere das aus Fiberglas gefertigte Dach betroffen, das von den starken Winden förmlich in Stücke gerissen wurde und dessen Trümmerteile sich großflächig verteilten.

Das Stadion wurde wegen des Hurrikans als Sammelplatz für Rettungskräfte sowie staatliche und lokale Katastrophenschutzdienste genutzt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Footballprofis der Tampa Bay Buccaneers reisten bereits zu Wochenbeginn nach New Orleans, um sich vor Ort auf das am Sonntag angesetzte Spiel bei den Saints vorzubereiten. Sie wurden mit ihren Familien evakuiert. "Wir spielen jetzt nicht einmal nur um Football. Wir versuchen, um etwas Größeres zu spielen", sagte Receiver Mike Evans, Quarterback Baker Mayfield entsandte "viele Gebete" in die Region.

Das für Freitag geplante NBA-Vorbereitungsspiel zwischen den Basketball-Teams Orlando Magic und New Orleans Pelicans wurde abgesagt, auch das Duell zwischen Miami Heat und den Atlanta Hawks. Es wurde auf kommende Woche verschoben. Die Eishockey-Teams aus der Region spielen in der NHL in den nächsten Tagen auswärts - eine glückliche Fügung des Spielplans. Die Miami Dolphins aus der NFL haben spielfrei.

