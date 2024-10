Surfen: Kemp verteidigt deutschen Meistertitel

SID 13.10.2024 • 17:49 Uhr Camilla Kemp gewinnt die ersten deutschen Meisterschaften in der neuen Münchner „Surftown“.

Nach ihrem Olympia-Abenteuer hat Camilla Kemp in München ihren Titel als deutsche Surf-Meisterin verteidigt. Die 28-Jährige setzte sich bei den erstmals in Deutschland ausgetragenen Wettbewerben in der neu errichteten „Surftown“ mit 7,25 Punkten vor Lisa Boos (7,05) und Rachel Presti (6,65) durch und triumphierte wie bereits im Vorjahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Männern siegte Leon Glatzer, der 2021 als erster deutscher Surfer zu den Olympischen Spielen gereist war. Mit einer überragenden Vorstellung lag er mit 10,00 Punkten deutlich vor Tim Elter (8,50) und Lenni Jensen (7,45).

Deutsche Meisterschaften im Surfen gibt es zwar bereits seit 1996 - für bessere Bedingungen surfte man aber stets in Frankreich, in Cap de l'Homy oder am Plage des Bourdaines an der Atlantikküste. Durch den Neubau des "Surftowns" gibt es nun eine neue Heimat.