WM-Start? Northug spielt Comeback-Pläne herunter

Der einstige Langlaufkönig Petter Northug hat seine Comeback-Bemühungen heruntergespielt und sieht sich angeblich eher beim traditionsreichen Wasalauf als bei der Heim-WM 2025 in Trondheim. "Ich muss lächeln, weil ich täglich aufwache und von meinen WM-Plänen lese", sagte der zweimalige Olympiasieger. Er sehe sich bei den Titelkämpfen in Norwegen eher "an der Seitenlinie" und stattdessen in Schweden "auf dem Podium, das ist der Traum", meinte er.