Nach 1000 Tagen: Traum-Comeback geglückt

Therese Johaug stürmte wie in allerbesten Zeiten ins Ziel und stieß ihren berühmten spitzen Jubelschrei aus: Norwegens Star-Skilangläuferin hat beim Heimspiel ihren ersten Sieg seit genau 1000 Tagen gefeiert. In Lillehammer triumphierte die Rückkehrerin und viermalige Olympiasiegerin über 10 km im freien Stil und unterstrich ihre Titel-Ambitionen für die WM in Trondheim ab Ende Februar.