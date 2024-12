Schach-WM: Auch Spiel neun endet mit Remis

Titelverteidiger Ding Liren und Herausforderer Dommaraju Gukesh haben bei der Schach-WM in Singapur ihr Kopf-an-Kopf-Rennen fortgesetzt. In der neunten Partie gab es das siebte Remis, das sich früh abzeichnete. Insgesamt steht es somit 4,5:4,5. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister, am Freitag steht der dritte Ruhetag an.

Der erst 18 Jahre alte Inder Gukesh hatte nach 19 Zügen eine aussichtsreiche Stellung, gab seinen Vorteil gegen den chinesischen Großmeister aber schnell wieder her. Nach einem Massenabtausch entstand ein reines Turmendspiel, das im sechsten Remis in Folge mündete.

Gespielt wird im Equarius Hotel in Singapur bis zum 15. Dezember. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen. "Das Remis kann jederzeit enden. Es ist zu früh, über den Tiebreak nachzudenken", sagte Ding.