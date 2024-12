Skilanglauf: Mutige Carl läuft am Podest vorbei

In Davos hat die 29-Jährige lange Platz drei im Blick und wird letztlich Fünfte über 20 km.

Olympiasiegerin Victoria Carl ist beim Skilanglauf-Weltcup in Davos trotz einer mutigen Vorstellung an ihrer erster Podestplatzierung des WM-Winters vorbeigerannt. Über 20 km im klassischen Stil kam die 29-Jährige aus Zella-Mehlis am Sonntag auf den fünften Platz.