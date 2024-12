Skilanglauf: Rydzek sprintet am Finale vorbei

Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) war bereits im Viertelfinale gescheitert, auch für die Oberstdorferinnen Laura Gimmler und Sofie Krehl sowie für Lena Keck (Buchenberg) war in der ersten K.o.-Runde Endstation. Carl (Platz vier in Lillehammer) und Rydzek (Platz sechs in Kuusamo) hatten in der laufenden Saison bereits ein Finale der besten sechs erreicht.