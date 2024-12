Sportfördergesetz vor Neuwahl vom Tisch

Dieses Scheitern ist allerdings zumindest derzeit auch im Sinne des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Während der Mitgliederversammlung am 7. Dezember in Saarbrücken sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert, ein „Schnellschuss in den letzten Tagen der Legislatur“ würde dem deutschen Sport „nicht helfen“. Der Dachverband wolle das Sportfördergesetz mit einer neuen Regierung „über die Linie“ bringen, so Weikert, der mit seinem Verband zehn Forderungen an die kommende Regierung stellte.