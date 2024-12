Trotz Risiko von Gukesh: 13. Partie der Schach-WM endet remis

Die Schach-WM zwischen Dommaraju Gukesh und Titelverteidiger Ding Liren ist weiterhin offen. Trotz eines zwischenzeitlichen Vorteils für den 18 Jahre alten Herausforderer aus Indien endete die 13. Partie in Singapur remis. Vor dem finalen 14. Spiel am Donnerstag (10.00 Uhr) steht es damit 6,5:6,5.

„Die wildeste 13 seit Jim Knopf“, schwärmte der deutsche Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson im Live-Kommentar bei Twitch in Anlehnung an das beliebte Kinderbuch. Gukesh ging in seiner letzten Weiß-Partie ins Risiko: Der Inder zeigte sich mit einer überraschenden Variante zu Beginn im Kampfmodus, mit einer einzigartigen Stellung brachte er Ding (32) fast 40 Minuten zum Nachdenken und erspielte sich so einen Zeitvorteil.