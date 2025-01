DOSB, DFB und DBS bekräftigen Forderung nach Sportminister

SID 08.01.2025 • 12:17 Uhr Der DOSB hatte bei seiner Mitgliederversammlung per Dringlichkeitsantrag zehn Forderungen aufgestellt, eine davon war die nach einem Sportminister.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) schließen sich öffentlich der Forderung nach der Einsetzung eines Staatsministers für Sport an. „Wir brauchen endlich eine Stelle, an der alle Fäden zusammenlaufen und die die Interessen des Sports im Bundeskabinett vertritt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte bereits auf seiner Mitgliederversammlung im Dezember einen Sportminister gefordert.

„Wir brauchen jemanden, der sich am Kabinettstisch exklusiv für den Sport einsetzen kann“, hatte DOSB-Präsident Thomas Weikert damals in Saarbrücken gesagt. Traditionell fällt der Sport in den Verantwortungsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, das sich im Schwerpunkt um Sicherheit kümmert. In dieser Konstellation sieht der organisierte Sport seine Interessen nicht ausreichend vertreten.