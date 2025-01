Langlauf-Staffel im Engadin weit zurück

Nicht im Einsatz für Deutschland waren am Freitag die beiden Teamsprint-Olympiasiegerinnen. Katharina Hennig legt im Hinblick auf die WM eine Trainingspause ein, die Weltcup-Gesamtzweite Victoria Carl konzentriert sich in der Schweiz auf die Einzelrennen. Auch Friedrich Moch, der stärkste deutsche Mann, startet nur im Einzel. Am Samstag stehen im Engadin Freistil-Sprints an, am Sonntag Massenstart-Rennen über 20 km im freien Stil.