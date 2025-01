Missstände: DTB leitet "externe und unabhängige" Klärung ein

Der Deutsche Turner-Bund hat nach den schwerwiegenden Vorwürfen von Spitzenathletinnen wegen Fehlverhaltens am Bundesstützpunkt in Stuttgart eine externe und unabhängige Klärung angekündigt. Wie der DTB am Montagabend mitteilte, soll eine Frankfurter Kanzlei „mit der umgehenden Untersuchung der Vorwürfe“ beauftragt werden.