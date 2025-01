Schach-Superstar holt historischen Sieg für St. Pauli!

SID 12.01.2025 • 10:42 Uhr Der norwegische Schachstar war "glücklich", der Mannschaft zu helfen. Am Sonntag tritt er ein zweites Mal für den Kiezklub an.

Erst Hochzeit, dann „Hells Bells“ und ein „historischer“ Sieg: Magnus Carlsen hat seine aufregenden Wochen mit einem geschichtsträchtigen Debüt in der Schach-Bundesliga fortgesetzt.

Am Samstagabend hatte der Superstar der Szene seinen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt für Aufsteiger FC St. Pauli und verhalf dem Kiezklub zum ersten Bundesliga-Sieg überhaupt.

„Die Mannschaft ist nicht gut in die Saison gestartet. Ich bin glücklich, dass ich heute helfen konnte“, sagte der Norweger, dessen Weg an Brett eins, an dem stets die Top-Spieler antreten, stilecht durch den Song „Hells Bells“ von AC/DC begleitet wurde. Dort spielte er im grauen Hoodie mit dem Logo des Hamburger Vereins auf der Brust.

„Das ist schon sehr cool“

Nach knapp drei Stunden schlug der fünfmalige Weltmeister der klassischen Variante seinen niederländischen Gegner Max Warmerdam von der zuvor unbesiegten SG Solingen. St. Pauli siegte mit 5,5:2,5.

„Das ist schon sehr cool. Solingen ist eine Spitzenmannschaft, die in Bestbesetzung angetreten ist“, schwärmte St. Paulis stellvertretender Abteilungsleiter Schach Oliver von Wersch euphorisch: „Die Mannschaft hat Bock auf morgen.“

Am Sonntag tritt Carlsen ein zweites Mal für die Hamburger ans Brett, gegen den bislang ungeschlagenen Titelkandidaten Düsseldorfer SK. Der Superstar bestreitet seine Partie gegen den Chinesen Yi Wei.

Für den 34 Jahre alten Carlsen enden mit der Reise in die Hansestadt aufregende Wochen. Am Silvestertag hatte er sich mit dem Russen Ian Nepomniachtchi bei der Blitzschach-WM in New York den Titel geteilt und dafür vor allem heftige Kritik von seinem Erzfeind Hans Niemann geerntet. Vor dem Turnier in den Staaten hatte Carlsens Auftritt in Jeanshosen für einen Streit mit dem Weltverband gesorgt.