Carlsen versteigert "verbotene Jeans"

Erst kostete die "verbotene" Jeans Magnus Carlsen Geld, nun soll sie eine nette Summe für den guten Zweck einbringen. Der norwegische Schachstar bietet die Hose, die ihm bei der Blitzschach-WM in New York wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung eine Strafe in Höhe von 200 US-Dollar eingebrockt hatte, bei Ebay zum Verkauf an. Der Erlös werde an die Wohltätigkeitsorganisation "Big Brothers Big Sisters" gespendet, erklärte Carlsen.