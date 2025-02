DOSB ruft zur Wahl auf: "Zeichen für die Demokratie setzen"

Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hat dazu aufgerufen, am Sonntag bei der Bundestagswahl abzustimmen - und sich "im Namen des organisierten Sports" deutlich gegen rechts positioniert. "Gerade angesichts der internationalen politischen Trends ist eine klare Stärkung der demokratischen Parteien in Deutschland bei dieser Bundestagswahl aus unserer Sicht das Gebot der Stunde", so Weikert in einem persönlichen Appell.

Der DOSB sei zwar "parteipolitisch neutral", dennoch verwies Weikert auf das in der Satzung festgelegte Wertesystem: "Wir treten rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Wir sind also politisch nicht neutral."

Der organisierte Sport in Deutschland vereint mehr als 28 Millionen Mitglieder in rund 86.000 Sportvereinen. In der vergangenen Woche startete der DOSB eine Wahlkampagne, an der sich Athletinnen und Athleten des Team D und Team D Paralympics beteiligen können. Auch Weikert, der Mitglied der SPD ist, hat per Wahlmotiv dazu aufgerufen, die Demokratie zu stärken.