Drei Schrauben: MotoGP-Weltmeister Martín operiert

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist nach seinem erneuten Trainingssturz erfolgreich an der linken Hand operiert worden. Das gab das Aprilia-Team am Dienstag bekannt. Der Eingriff wurde in Barcelona von Dr. Xavier Mir vorgenommen, der Spezialist setzte drei Schrauben zur Fixierung der Knochen ein - zwei an der Speiche und eine am Kahnbein. Eine Prognose zum möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr auf die Rennstrecke soll in den kommenden Tagen erfolgen.