Nordisch-WM: Kläbo beschert Norwegen Traumstart

Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat Gastgeber Norwegen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim einen Traumstart beschert und zum vierten Mal in Serie den Sprint-Titel gewonnen.

Mit seinem zehnten Weltmeisterschafts-Gold zog Kläbo an Norwegens Idol Björn Dählie vorbei. In der „ewigen“ Bestenliste der Männer liegt nur noch Landsmann Petter Northug mit 13 WM-Titeln vor Kläbo, der im Bestfall sechsmal Gold in Trondheim holen könnte.