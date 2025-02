Para Langlauf: Gold und Bronze für Deutschland

Biathlon-Paralympics-Siegerin Anja Wicker hat nach einem Start-Ziel-Sieg zum ersten Mal eine Goldmedaille bei einer Skilanglauf-WM gewonnen. Am ersten Tag bei den Wettkämpfen im italienischen Toblach triumphierte die 33-Jährige in der sitzenden Klasse über zehn Kilometer in 33:01,4 Minuten. Ihr Vorsprung auf die ärgsten Verfolgerinnen Aline dos Santos Rocha (34:28,5/Brasilien) und Dauerrivalin Kendall Gretsch (34:32,0/USA) lag bei rund eineinhalb Minuten.