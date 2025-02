NBA-Legende investiert in Schach

Rose, der im Sommer 2024 nach 16 Jahren in der US-Eliteliga seine Karriere beendete, sei "mit Herz und Seele dabei und wir sind sehr glücklich, dass er alles mit seiner riesigen Fangemeinde teilt", sagte Buettner in seinem Luxusressort in Weissenhaus. Dort wird ab Freitag die erste von fünf Stationen der "Grand Slam Tour" im Freestyle-Schach, auch "Schach960" genannt, ausgetragen.