Skilanglauf: Hennig bei Diggins-Sieg nur auf Rang 22

Hennig war in dem von ihr weniger geliebten freien Stil von Beginn an ohne Chance. Nach 25:42,4 Minuten lag sie 1:42,7 Minuten hinter Siegerin Jessie Diggins (USA), die in Abwesenheit von Norwegens Topstar Therese Johaug ihre Führung im Gesamtweltcup ausbaute.