US-Flugreisesystem "nicht bereit" für Fußball-WM und Olympia

In den USA stehen mehrere Großveranstaltungen an, doch laut eines Berichts ist das Land nicht vorbereitet auf die vielen Besucher.

Das US-amerikanische Flugreisesystem ist offenbar nicht ausreichend auf die sportlichen Großveranstaltungen, die mit der Fußball-WM 2026 und mit den Olympischen Sommerspielen 2028 anstehen, vorbereitet. Das zumindest legt ein Bericht der U.S. Travel Association nahe, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Demnach seien die Infrastruktur und Sicherheitstechnologien veraltet, darüber hinaus wurden langsame Visa-Bearbeitungszeiten festgestellt. „Wir sind nicht bereit, das bevorstehende Mega-Jahrzehnt mit Veranstaltungen auszurichten, die Millionen in- und ausländischer Reisender anziehen werden“, heißt es vonseiten der gemeinnützigen Gruppe, die die Reisebranche vertritt. „Dies birgt Risiken für unsere nationale Sicherheit und behindert das Wirtschaftswachstum.“

Laut dem Bericht ist mit 40 Millionen Besuchern anlässlich der WM, der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles, des Ryder Cup 2025 und des 250. Geburtstages der USA zu rechnen. Gegenüber der US-amerikanischen Regierung wurde die Empfehlung ausgesprochen, eine Task Force einzurichten, ein beschleunigtes Verfahren für Besuchervisa einzuführen und die Flughafensicherheit zu modernisieren. Geoff Freemann, Präsident und CEO von U.S. Travel, sagte, dass lange Visa-Bearbeitungszeiten „die größte Abschreckung für einen Besuch in den Vereinigten Staaten“ seien.