Weikert appelliert an neue Regierung: "Spaltung überwinden"

Präsident Thomas Weikert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hat nach dem Sieg der Union bei der Bundestagswahl seine Forderungen an eine neue Bundesregierung erneuert. "Wir müssen die Spaltung in unserer Gesellschaft überwinden, und dafür benötigen wir Optimismus und das ehrenamtliche Engagement von Menschen für die Gemeinschaft", sagte Weikert am Montag. Der Sport sei "eine schier unerschöpfliche Quelle für beides".