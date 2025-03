Comeback: MotoGP-Champion Martín hofft auf Katar

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín peilt seine Rückkehr in den Grand-Prix-Zirkus für die vierte Saisonstation an. "Ich gehe davon aus, in Katar dabei zu sein, aber nur, wenn es keine Risiken birgt", sagte der Aprilia-Fahrer der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Es sei ein Fehler, etwas "zu überstürzen". In der Wüste wird vom 11. bis 13. April gefahren.