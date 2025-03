DTB-Pokal vor 40. Ausgabe: "Vorwürfe spielen eine Rolle"

SID 26.03.2025 • 14:33 Uhr Matthias Ranke, Vizepräsident Geschäftsführung beim Schwäbischen Turnerbund, hofft dennoch, dass der Sport in Stuttgart im Mittelpunkt steht.

Nicht nur wegen der 40. Jubiläumsausgabe steht der traditionsreiche DTB-Pokal in Stuttgart in diesem Jahr unter speziellen Vorzeichen. „Es ist leider etwas besonderer als sonst“, sagte Matthias Ranke, Vizepräsident Geschäftsführung beim Schwäbischen Turnerbund (STB), am Mittwoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einen Tag vor Beginn der Turn-Wettkämpfe in der Porsche-Arena, die bis zum Sonntag ausgetragen werden, fügte der Funktionär an: „Die Vorwürfe zahlreicher Athletinnen, die uns seit einigen Wochen begleiten, überschatten den DTB-Pokal nicht, aber sie spielen natürlich eine Rolle.“

Missbrauchsvorwürfe und Ermittlungen überschatten Jubiläumsveranstaltung

Seit Monaten wird das deutsche Turnen von schweren Vorwürfen erschüttert; zahlreiche, zumeist ehemalige Athletinnen, hatten etwa „körperlichen und mentalen Missbrauch“ an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim beklagt.

Am Montag bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Stuttgart dem SID, dass am Bundesstützpunkt in Mannheim „Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten“ durch „Kräfte des Landeskriminalamts“ vollzogen wurden. Zudem gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Trainerinnen, Gegenstand ist laut Staatsanwaltschaft der „Versuch der gefährlichen Körperverletzung.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Rekordbeteiligung trotz Turbulenzen: Olympiateilnehmer am Start

„Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, den Sport in den Vordergrund zu stellen“, sagte Ranke. Gerben Wiersma, Frauen-Cheftrainer beim Deutschen Turner-Bund (DTB), verwies auf die Schwierigkeiten für die Athletinnen am Stuttgarter Stützpunkt, wo ein Trainer und eine Trainerin in Folge der Vorwürfe vom STB freigestellt worden waren.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir Aimee gefunden haben“, sagte Wiersma über die neu verpflichtete Aimee Boorman, die einst Simone Biles in den USA zum Weltstar geformt hatte und nun in Stuttgart die Trainingsgruppe um Helen Kevric übernommen hat.