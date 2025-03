Spitzensport 2040: Studie mahnt zu veränderten Strukturen

Um im internationalen Wettbewerb auch in 15 Jahren noch konkurrenzfähig zu sein, muss der deutsche Spitzensport neue Wege einschlagen. Das ist das Ergebnis einer Delphi-Studie der WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Eine „gezielte Modernisierung und Professionalisierung“ würden dem deutschen Spitzensport „weitreichende Chancen“ eröffnen, so lautet die Quintessenz der Studie „Die Zukunft des deutschen Spitzensports im Jahr 2040“.