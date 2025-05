Kanuslalom: Kajak-Männer holen EM-Gold

Die deutschen Kajafahrer haben im olympischen Wildwasserkanal von Vaires-sur-Marne im Teamwettbewerb EM-Gold gewonnen. Noah Hegge (Augsburg), Stefan Hengst (Hamm) und Hannes Aigner (Augsburg) setzten sich am ersten Tag der Europameisterschaften auf der Strecke vor den Toren von Paris mit 0,84 Sekunden Vorsprung vor Frankreich durch. Das deutsche Trio, das schon 2022 bei der Heim-WM in Augsburg triumphiert hatte, blieb fehlerfrei.

Frauen verpassen Podium

Alle vier Teamwettbewerbe gehören nicht zum Programm der Olympischen Spiele. Weiter geht es in Vaires-sur-Marne am Freitag mit den Vorläufen im K1 und C1, am Samstag werden die Medaillen vergeben. Funk gehört zu den Topfavoritinnen, im vergangenen Jahr bei den Sommerspielen in Paris war sie auf Goldkurs liegend nach einem folgenschweren Fehler leer ausgegangen.