Olympiasiegerin Nina Derwael beendet überraschend ihre Karriere

Die belgische Spitzenturnerin Nina Derwael, Olympiasiegerin von 2021 am Stufenbarren, hat am Dienstag im Alter von 25 Jahren ihr Karriereende bekannt gegeben.

Derwaels beeindruckende Erfolgsbilanz

Nach der Europameisterschaft Ende Mai in Leipzig, wo Derwael den Titel am Schwebebalken und am Stufenbarren holte, hatte sie zunächst angekündigt, auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen zu wollen.