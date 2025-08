World Games in Chengdu: Holt & Poschart tragen deutsche Fahne

Nina Holt und Max Poschart sind die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der World Games am Donnerstag in Chengdu. Die Rettungsschwimmerin und der Flossenschwimmer wurden von den 212 Athletinnen und Athleten des Team D gewählt, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag bekannt gab.

Gold-Hoffnungen Holt und Poschart in Chengdu

Holt, 22 Jahre alt, startet für den SC Magdeburg. Bei ihrer World-Games-Premiere 2022 in Birmingham gewann sie viermal Gold. In Chengdu geht die Sportsoldatin über zwei Einzelstrecken und drei Staffeln an den Start. Poschart (31) vom SC DHfK Leipzig hatte sein Debüt bereits 2017 in Wroclaw gefeiert und holte in Birmingham dreimal Gold. In China wird er über 50 m, 100 m und 200 m sowie in zwei Staffeln antreten - und dann seine Karriere beenden.