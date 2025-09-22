Nach Wettkampfpause: Zeidler gewinnt WM-Vorlauf bei Rückkehr

SID 22.09.2025 • 09:41 Uhr Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist zurück auf der internationalen Bühne. Bei seinem ersten Auftritt am Montag hat er keine Probleme.

Trotz fehlender Wettkampfpraxis hat Olympiasieger Oliver Zeidler die erste Hürde bei der Ruder-WM in Shanghai/China problemlos genommen. Bei seiner Rückkehr auf die internationale Bühne gewann der dreimalige Einer-Weltmeister seinen Vorlauf souverän und zog ins Viertelfinale ein.

„Es war gut. Ich musste ein bisschen den Staub wegpusten, aber ich glaube, es war schnell, also bin ich zufrieden“, sagte Zeidler, der am Mittwochmorgen deutscher Zeit erneut gefordert sein wird. Das Finale steht am Sonntag an. Alexandra Föster erreichte dazu als Vorlaufzweite auf direktem Weg das Halbfinale im Einer.

Zeidler legte Wettkampfpause ein

Nach seinem Olympiasieg in Paris war Zeidler kürzergetreten und hatte sich auf sein Studium konzentriert. Auf die EM und die Weltcups verzichtete der 29-Jährige in dieser Saison. Seinen Vorlauf am Montag dominierte Zeidler: Bis kurz vor dem Ziel lag der Einer-Spezialist deutlich vorne, erst auf den letzten Metern näherte sich der Rumäne Mihai Chiruta wieder, am Ende betrug Zeidlers Vorsprung 0,39 Sekunden.