MotoGP-Sprint Indonesien: Bezzecchi-Sieg, Márquez P7

SID 04.10.2025 • 10:15 Uhr Der Spanier kann sich in der MotoGP nur leicht nach vorne arbeiten. Sein Landsmann Aldeguer verpasst einen historischen Sieg nur um Haaresbreite.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat nach seinem schwächsten Qualifying des Jahres beim Großen Preis von Indonesien im Sprintrennen nur für leichte Ergebniskosmetik gesorgt.

Der spanische Ducati-Werkspilot arbeitete sich beim Sieg des Italieners Marco Bezzecchi (Aprilia) von Startplatz neun auf Rang sieben vor, holte zumindest drei Punkte und baute so seinen Saisonpunkterekord mit jetzt 544 Zählern weiter aus.

Márquez trotzte dabei einer Strafe für die Verursachung eines leichten Kontakts mit Alex Ríns. Der 32-Jährige wurde dafür in eine verlängerte Runde geschickt.

Von Platz sechs zur Spitze: Bezzecchis packende Aufholjagd

Sprintsieger Bezzecchi war schon von der Pole Position ins Rennen gegangen, machte sich das Leben aber selbst schwer, indem er durch einen verpatzten Start auf Platz sechs abrutschte. Doch kurz vor Rennende holte er sich den Spitzenplatz vom jungen Spanier Fermín Aldeguer zurück.

Aldeguer verpasst Sprint-Rekord um eine Haaresbreite

Der 20 Jahre alte Aldeguer fuhr nur 0,154 Sekunden hinter Bezzecchi als Zweiter über die Ziellinie und verpasste es so nur um Haaresbreite, sich zum jüngsten MotoGP-Sprintsieger der Rennserienhistorie zu krönen. Dritter wurde Aldeguers Landsmann Raúl Fernández vor Álex Márquez.

Titel-Glanz trifft Druck: Marc Márquez und Bagnaia vor dem Indonesien-GP