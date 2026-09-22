Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 22. September

Zum Auftakt der Frauen-Königsklasse kommt der englische Meister nach München. Bei der Rad-WM ruhen die Medaillenhoffnungen auf der Mixed-Staffel.

Den Frauen von Bayern München steht zum Champions-League-Auftakt mit Manchester City (18.45 Uhr/Disney+) direkt ein Kracher-Duell bevor. Bei der Königsklassen-Premiere im rausgeputzten Sportpark in Unterhaching will die Mannschaft von Trainer José Barcala den ersten Schritt gen Finale in Warschau machen. Gegen den englischen Meister treffen Giulia Gwinn und Co. unter anderem auf ihre DFB-Kollegin Carlotta Wamser.

Bei der Straßen-WM im kanadischen Montreal wird es für die deutsche Staffel im Mixed-Zeitfahren (14.30 Uhr/Eurosport und sportstudio.de) ernst. An der Seite von Franziska Koch, Überraschungsdritte im Einzelzeitfahren, wollen Antonia Niedermaier, Ricarda Bauernfeind, Niklas Arndt, Max Walscheid und Jasha Sütterlin mindestens einen Platz unter den ersten drei erreichen. Für Deutschland hatte es schon 2019, 2021, 2023 und 2024 für Edelmetall gereicht.