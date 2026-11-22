Dem Titelverteidiger reicht in Portugal ein achter Platz, um sich den zehnten Weltmeistertitel zu holen.

Nach dem weggeworfenen Matchball im Sprint hat Dominator Marc Márquez in Portimao erneut den Weltmeistertitel in der MotoGP geholt und damit die Legende Valentino Rossi hinter sich gelassen. Dem Spanier reichte beim Großen Motorrad-Preis von Portugal ein achter Platz, um auf der vorletzten Station des Jahres vorzeitig alles klar zu machen.

Márquez (33) triumphierte trotz eines schwierigen Starts in die Saison zum achten Mal in der Königsklasse und feierte seinen insgesamt zehnten WM-Titel, der Italiener Rossi hatte sich in seiner glanzvollen Karriere neunmal die Weltmeisterkrone aufgesetzt. Außerdem zog Márquez mit Rekordweltmeister Giacomo Agostini gleich, der als bislang einziger Rennfahrer achtmal in der Königsklasse hatte triumphieren können.

175 Tage vor dem Grand Prix in Portimao lag Márquez im Klassement noch stolze 102 Punkte hinter der Spitze. Danach kam der Ducati-Werksfahrer näher und näher heran, überholte in der Gesamtwertung zuletzt den bis dahin führenden Jorge Martín (Spanien), jetzt ist er wie im Vorjahr Champion.

2010 hatte Márquez bei den 125ern, 2012 in der Moto2 triumphiert, seither fährt er in der MotoGP. Erfolgreicher als der Überflieger aus Cervera waren in der Geschichte der WM nur Agostini (Italien/15 Titel) und Ángel Nieto (Spanien/13).

Márquez war am Samstag im Kurzrennen in der vorletzten Runde auf Rang drei liegend gestürzt und hatte damit die Chance vergeben, den Titel zu sichern. Am Sonntag war die Ausgangslage ausgezeichnet, Rang neun hätte sicher gereicht – und Márquez schaltete früh in den Verwaltungsmodus, ging überhaupt kein Risiko ein.

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Der alte und neue Weltmeister hat 439 Punkte auf dem Konto, sein Landsmann Martín (396) und der italienische Portimao-Doppelsieger Marco Bezzecchi (394) sind aus dem Rennen. Nur das Aprilia-Duo hätte Márquez rechnerisch noch gefährlich werden können.

Im Klassement war Márquez nach einem folgenschweren Sturz Anfang Mai in Le Mans weit in Rückstand geraten. In Frankreich hatte er sich einen Mittelfußbruch zugezogen und daraufhin das Wochenende in Barcelona verpasst. Nach dem Lauf in Mugello/Italien Ende Mai stand Márquez bei nur 71 Punkten, Bezzecchi bei 173, dann begann die Aufholjagd. Auf der viertletzten Station auf Phillip Island/Australien eroberte Márquez die Führung – und behält sie bis zum Schluss.