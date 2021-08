Formel-2-Pilot Lirim Zendeli im AvD Motor & Sport Magazin im TV auf SPORT1

In der Formel E wird an diesem Wochenende der neue Weltmeister gekürt, der Wettbewerb ist extrem eng, zehn Fahrer haben noch Chancen auf den Titel. Im “AvD Motor & Sport Magazin” wird nach der Entscheidung ein prominenter Protagonist zu Wort kommen. In einem Service-Part gibt AvD Pressesprecher Malte Dringenberg via Liveschalte zudem Tipps zum Autofahren in der Urlaubszeit und zu Staus, Rettungsgassen und Strafzetteln im Ausland.