ADAC GT Masters: Verfolger Stolz/Engel wittern ihre Titelchance

Diese Konstanz und die Stärke des Mercedes in Hockenheim bereitete Spitzenreiter Feller "ein wenig Kopfschmerzen", wie der Schweizer zugab. Dennoch betonte der Audi-Pilot: "Unsere Titelchancen sind auf jeden Fall da, aber es wird nicht einfach. Mein persönliches Ziel ist es, in Hockenheim zweimal in die Top Fünf zu fahren und solide Punkte zu sammeln."