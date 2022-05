Mies nach schwachem Auftakt: „Kann nur besser werden“

An diesem Wochenende hat er beim zweiten Rennwochenende des ADAC GT Masters die Chance auf Wiedergutmachung. Auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg stehen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.00 Uhr/nitro) die Rennen drei und vier auf dem Programm. Ein Blick auf die Statistik macht dem Düsseldorfer Mies aber wenig Hoffnung auf Besserung: Audi hat auf der Formel-1-Strecke in der Steiermark noch keinen Sieg geholt.