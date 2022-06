IndyCar: Ericsson ohne Chance - Sieg für Power

Der Schwede Marcus Ericsson hat beim siebten Saisonrennen der IndyCar-Serie in Detroit einen erneuten Coup verpasst. Der 31 Jahre alte ehemalige Formel-1-Fahrer, der durch seinen Triumph am vergangenen Sonntag bei den legendären 500 Meilen von Indianapolis die Rekordsumme von 3,1 Millionen Dollar kassiert hatte, kam beim Sieg des Australiers Will Power nicht über Rang sieben hinaus.