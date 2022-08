ADAC GT Masters: Für Owega „zählt jeder Punkt“

Zudem kehrt an diesem Wochenende in der Eifel Maro Engel in die Serie zurück. Der 36-Jährige, der 2020 und 2021 die Meisterschaft jeweils als Dritter abgeschlossen hat, startet an der Seite des Italieners Raffaele Marciello im Mercedes AMG GT3 von Landgraf Motorsport.