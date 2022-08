Nach Domenicali-Aussagen: FIA unterstreicht Engagement für Frauen

"Realistisch betrachtet, wenn nicht gerade ein Meteorit auf der Erde einschlägt, sehe ich nicht, dass in den nächsten fünf Jahren eine Frau in die Formel 1 kommt", hatte Domenicali am Mittwoch in einer Medienrunde gesagt. Der Italiener relativierte seine Aussagen wenig später, dennoch erntete er unter anderem vom viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel Kritik.