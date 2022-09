Power sticht Newgarden aus und holt IndyCar-Titel

Der australische Rennfahrer Will Power hat zum zweiten Mal den Titel in der IndyCar-Serie gewonnen und damit seinen Penske-Teamkollegen Josef Newgarden (USA) ausgestochen. Im Saisonfinale am Sonntagabend in Laguna Seca genügte Power dafür ein dritter Platz hinter dem Spanier Alex Palou und Newgarden, mit 16 Punkten Vorsprung entschied der 41-Jährige das enge Titelrennen für sich.