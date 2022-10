ADAC GT Masters: Champion Marciello im Finale ausgeschieden

Die Siege am letzten Rennwochenende gingen am Samstag an das Porsche-Duo Ayhancan Güven/Christian Engelhart (Türkei/Starnberg) und am Sonntag an Fabian Schiller/Jules Gounon (Troisdorf/Frankreich) im Mercedes. Marciello war bereits mit deutlichem Vorsprung von 42 Punkten auf seine Verfolger Güven/Engelhart nach Hockenheim gereist und hätte sich wohl nur selbst um den Meistertitel bringen können.