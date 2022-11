Neues Motor-Format: SPORT1 startet „Deals 4 Wheels“ mit Kfz-Meistern Ramona und Yunus

SPORT1 drückt weiter aufs Gaspedal: Nach „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“, „Car Maniac“ und „Eastside Motors – Kaufrausch in Dresden“ geht am 9. November mit „Deals 4 Wheels – Schlitten. Schrauben. Scheine machen“ in diesem Jahr bereits das vierte neue Motor-Format on Air.