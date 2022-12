Ab 2024 auch Langstrecken-WM in Katar

Generell will Katar sein Profil in der Weltöffentlichkeit nach der Abreise der Fußball-Elite weiterhin als Gastgeber der Sport-Welt schärfen. Schon Anfang 2024 finden die Schwimm-Weltmeisterschaften sowie die von China zurückgegebene Fußball-Asienmeisterschaft in der Wüste statt. Die Formel 1 hat mit Katar einen Elf-Jahres-Vertrag abgeschlossen, und 2030 ist Katar auch Schauplatz der Asienspiele.