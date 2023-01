Dakar: Al-Attiyah vor Gesamtsieg - Rekord für Loeb

Der Brasilianer Lucas Moraes festigte mit seinem Berliner Beifahrer Timo Gottschalk im Toyota als Tagesachter den dritten Gesamtrang (+1:35:50). "Die letzte Prüfung aus dem Empty Quarter raus, noch einmal richtig Wüste. Eine Art Never-Ending-Story, es reihte sich Düne an Düne", sagte Gottschalk: "Es war nicht so leicht, auch von der Sicht her, weil die Sonne ungünstig stand."