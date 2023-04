Formel 2: Youngster feiert Doppelsieg! Oliver Bearman dominiert in Baku

Gut eine Woche vor seinem 18. Geburtstag am 8. Mai hat der Brite Oliver Bearman mit einem Doppelsieg im Sprint- und Hauptrennen das Formel-2-Wochenende in Baku dominiert.

Nach seinem Erfolg im Sprint gewann der Ferrari-Junior in Diensten des Prema-Teams auch das Hauptrennen am Sonntag und verbesserte sich mit nunmehr 41 Punkten in die Spitzengruppe der Gesamtwertung.

Seinen ersten Podestplatz in dieser Saison holte am Sonntag der zweitplatzierte Enzo Fittipaldi (Brasilien/Charouz), Dritter wurde Theo Pourchaire (Frankreich/ART Grand Prix), der mit 65 Punkten die Führung im Gesamtklassement vor Frederik Vesti (Dänemark/Prema/60) übernahm. Der bisherige Spitzenreiter Ayumu Iwasa (Japan/DAMS) blieb in Baku in beiden Rennen ohne Punkte.