IndyCar: Palou baut mit Sieg Gesamtführung aus

Der Spanier Alex Palou nimmt in der IndyCar-Serie Kurs auf seinen zweiten Meistertitel nach 2021. Der 26-Jährige feierte in Elkhart Lake/US-Bundesstaat Wisconsin seinen dritten Sieg aus den vergangenen vier Rennen und baute seine Gesamtführung weiter aus.

"Ich bin überglücklich", sagte Palou (Chip Ganassi Racing), der den führenden US-Amerikaner Colton Herta sieben Runden vor Schluss überholte: "Wir werden versuchen, so weiterzumachen. Wir liegen bisher gut in den Punkten, aber in der IndyCar weiß man nie."