IndyCar: Palou holt zweiten Titel

Der Spanier Alex Palou hat seinen zweiten Meistertitel in der IndyCar-Serie gewonnen. Auf dem Portland International Raceway in Oregon feierte der 26-Jährige am Sonntag seinen fünften Sieg des Jahres, ein Rennen vor Saisonschluss steht der Gesamtsieg damit fest. Palou geht seit 2020 in der US-Rennserie an den Start, 2021 gewann er seinen ersten Titel.