872 PS, 320 km/h, nachhaltig: Neuer Prototyp für Le Mans

Am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans könnten in Zukunft emissionsfreie Rennwagen in einer eigenen Rennklasse teilnehmen.

Ein neuer Prototyp für Le Mans wurde präsentiert

© www.imago-images.de/Damien Saulnier/SID/IMAGO/Damien Saulnier