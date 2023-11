Vettel über Schumacher-Wechsel: "Wird ihm guttun"

Karriere-Schub statt Rückschritt? Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (36) hält den Wechsel von Mick Schumacher (24) in die Langstrecken-WM (WEC) für genau richtig. "Er muss hinter das Lenkrad und Rennen fahren", sagte Vettel dem SID bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf. Nur so könne sich der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiterentwickeln.